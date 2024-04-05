"Единая Россия" инициировала проведение курсов по обучению первой помощи в школах

Партия подготовит реестр учреждений, которые приведут в порядок по поручению Владимира Путина Ход программы капремонта школ, а также запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования обсудили на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения, сообщает сайт ER.
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