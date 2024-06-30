Молдавские школьники добились высоких результатов на Балканской олимпиаде по математике

Олимпийская сборная Республики Молдова завоевала серебряную медаль, четыре бронзовые медали и почетное упоминание на Балканской математической олимпиаде среди юниоров, которая прошла в Анталье (Турция) 25-30 июня 2024 года, отмечает Noi.
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