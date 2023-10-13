Боррель: ЕС не признает независимость Тайваня, но выступает за связи с ним

Как указал в своей статье для South China Morning Post глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ЕС выступает против приобретения Тайванем независимости, но за сохранение связей с ним, которое не подразумевает политического признания как независимого государства.
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