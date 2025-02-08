Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 860 подписчиков

Как бойцы России освободили оплот ВСУ Торецк. Украинское командование запретило покидать окопы на Курщине. Последние новости СВО 8 февраля

Как бойцы России освободили оплот ВСУ Торецк. Украинское командование запретило покидать окопы на Курщине. Последние новости СВО 8 февраля

Командиры ВСУ запрещают своим солдатам сдаваться в плен русским под страхом расстрела их семей.Вооружённые силы России в ходе ожесточённых боёв с ВСУ освободили город Дзержинск (Торецк).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх