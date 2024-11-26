Bloomberg сообщило о возможном назначении Хассета главой экономического совета США

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, выберет Кевина Хассета главой национального экономического совета Белого дома, который будет курировать повестку для новой администрации в области налогов, торговли и расходов.
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