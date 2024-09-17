К Земле подобралось ядро солнечного выброса. Оно спровоцировало на планете новую магнитную бурю. Утром 17 сентября магнитосфера Земли снова пребывает в возбужденном состоянии.
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К Земле подобралось ядро солнечного выброса. Оно спровоцировало на планете новую магнитную бурю. Утром 17 сентября магнитосфера Земли снова пребывает в возбужденном состоянии.