Доширак – Можно ли его есть

Интересно, есть ли такой человек на планете, который не разу не пробовал Доширак. Лапшу быстрого приготовления, которая позволяет без каких-либо физических и умственных усилий удовлетворить чувство голода.
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