Порт малый, но решает большие задачи

В ООО «Стивидорная компания «Малый порт» побывала группа журналистов. На встрече с ними исполнительный директор компании Игорь КУКУНИН, начальник отдела капитального строительства Алексей АНДРЮЩЕНКО и инженер по охране окружающей среды Татьяна ПАЛЯНСКАЯ рассказали о том, какие производственные задачи решает предприятие, как совершенствуются процессы перевалки твердого топлива, экологии, какие реализуются социальные программы и открываются горизонты развития.