В «Сьоне» рады отсутствию Миранчука в составе сборной России на октябрьский сбор

Президент «Сьона» Кристиан Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать полузащитника Антона Миранчука в расширенный список игроков национальной команды на октябрьский сбор.
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