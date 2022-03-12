Чтобы продажа «Челси» состоялась, правительство Британии должно одобрить покупателя и то, куда пойдут вырученные деньги

У «Челси» скоро появится новый владелец. По данным The Telegraph, нынешний владелец клуба Роман Абрамович, против которого правительство Великобритании ввело санкции 10 марта, из-за чего все его активы в стране заморожены, дал добро на продажу «Челси».

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