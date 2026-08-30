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Чужой внук Штирлица и Мордюковой: почему наследник знаменитой династии рос в интернате и искал путь к семье

Чужой внук Штирлица и Мордюковой: почему наследник знаменитой династии рос в интернате и искал путь к семье

Громкая фамилия и родство с кумирами советского экрана далеко не всегда обеспечивают семейное тепло. Владимир Тихонов — младший внук Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова — почти двадцать лет оставался для знаменитых дедушки и бабушки посторонним человеком.

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