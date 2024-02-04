В Австрии банкоматы перестали выдавать деньги с карт UnionPay российского банка

Банкоматы в Австрии перестали выдавать средства с карт UnionPay Газпромбанка, пишет РИА Новости. При этом в кредитной организации уточнили, что у банка сбой не выявлен, а проблема возникла с австрийской стороны.
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