История удивляет: кровная вражда в основе начальной политики сыновей погибшего князя Святослава

Согласно «Иоакимовой летописи» (11 век) Святослав которого с малой дружиной печенеги не пропустили через днепровские пороги, сначала послал воеводу Свенельда в Киев, где в отсутствии князя делами управлял его сын Ярополк.
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