Памятную медаль «25 лет Рязанской областной Думе» вручили Артёму Жоге

«Передал председателю Народного Совета ДНР Артёму Жоге подарки от Калужского законодательного собрания - книгу "Георгий Жуков" и от Рязанской областной Думы - памятную медаль "25 лет Рязанской областной Думе"», - говорится в посте донецкого парламентария.
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