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62ИНФО | Новости Рязани

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Памятную медаль «25 лет Рязанской областной Думе» вручили Артёму Жоге

Памятную медаль «25 лет Рязанской областной Думе» вручили Артёму Жоге

«Передал председателю Народного Совета ДНР Артёму Жоге подарки от Калужского законодательного собрания - книгу "Георгий Жуков" и от Рязанской областной Думы - памятную медаль "25 лет Рязанской областной Думе"», - говорится в посте донецкого парламентария.

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