«Рождественский фестиваль» в Театре Армии – о любви, взаимопомощи, честности, трудолюбии

В Центральном академическом театре Российской Армии начинается «Рождественский фестиваль», который пройдет впервые с 14 декабря по 8 января! Все этажи и залы театра наполнились атмосферой новогоднего праздника.
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