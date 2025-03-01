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FlightAware: после ссоры с Трамом Зеленский покинул Вашингтон и улетел в Лондон

FlightAware: после ссоры с Трамом Зеленский покинул Вашингтон и улетел в Лондон

После ссоры с президентом США Дональдом Трампом во время переговоров в Белом доме глава киевского режима Владимир Зеленский покинул Вашингтон и направился в Лондон.

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Комментарии
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Стефания Новак
Наконец мир и Трамп увидел истинное лицо Зе, он обманывал весь мир, что он такой &quot;хороший&quot; Я только не понимаю, почему мир ему верил? Ведь Россия все время об этом говорила, что не хочет войны и что украинский и российский народ - братья. Только не понятно за что наказывали Россию и создавали санкции, если Россия не срывала переговоры. может сейчас Трамп убедился кто на самом деле срывал переговоры!
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