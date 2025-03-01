FlightAware: после ссоры с Трамом Зеленский покинул Вашингтон и улетел в Лондон

Стефания Новак

Наконец мир и Трамп увидел истинное лицо Зе, он обманывал весь мир, что он такой "хороший" Я только не понимаю, почему мир ему верил? Ведь Россия все время об этом говорила, что не хочет войны и что украинский и российский народ - братья. Только не понятно за что наказывали Россию и создавали санкции, если Россия не срывала переговоры. может сейчас Трамп убедился кто на самом деле срывал переговоры!