Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

Восьмимесячный малыш дебютировал в финале «Атаки титанов»: ребенок Юки Кадзи (голос Эрена Йегера) и Аяны Такэтацу (Тамао Тайра из «Кубо не прощает меня — моба» и Адзуси Накано из «Кэйона!») под руководством опытного звукорежиссера Масафуми Мимы («Идеальная грусть», «Однажды в Токио») идеально озвучил плачущего младенца.