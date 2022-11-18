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Медведев: США бросят Украину, как всегда бросали своих лучших «сукиных сынов»

Медведев: США бросят Украину, как всегда бросали своих лучших «сукиных сынов»

Конгресс США потребовал тотальной проверки всех расходов, связанных с оказанием помощи Украине. В конечном счете Вашингтон поступит с Киевом так же, как поступал со своими лучшими «сукиными сынами», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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