Конгресс США потребовал тотальной проверки всех расходов, связанных с оказанием помощи Украине. В конечном счете Вашингтон поступит с Киевом так же, как поступал со своими лучшими «сукиными сынами», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.