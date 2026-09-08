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Царьград

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Variety: Летние кинобилеты в США и Канаде достигли рекорда $4,76 млрд

Variety: Летние кинобилеты в США и Канаде достигли рекорда $4,76 млрд

Продажи билетов в кинотеатрах США и Канады летом достигли рекордных $4,76 млрд, обойдя рекорд 2013 года.

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