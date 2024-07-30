МВД: водитель выехавшего на рельсы КамАЗа под Волгоградом проехал на красный

Москва, 30 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Водитель КамАЗа, в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, выехал на переезд на красный сигнал светофора, сообщили в региональном главке МВД России.
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