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Русская Семёрка

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Ахмедия Джабраилов: почему советский солдат пролежал несколько часов в гробу

Есть биографии, которые похожи на приключенческий роман. Есть — на операцию по дезинформации. А есть случаи, когда одно неотделимо от другого, и уже невозможно понять, где кончается подвиг и начинается вымысел.

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