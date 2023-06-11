Прокуратура Москвы сообщила о 15 поврежденных пожаром машинах в автосервисе

Расположенный на Люблинской улице на юго-востоке Москвы автосервис охватил крупный пожар. Пламя повредило или уничтожило около 15 автомобилей.
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