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Нижегородская правда

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Капитальный ремонт домов в Дзержинске идет по графику

Капитальный ремонт домов в Дзержинске идет по графику

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в Дзержинске идет в графике. Об этом в своих социальных сетях написал глава города Михаил Клинков: «В этом году в нее включено 44 многоквартирных дома с охватом 60 видов строительных работ.

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