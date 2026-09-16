Почему миссия эмиссаров Трампа забуксовала и что это меняет для всех

Когда я начинаю разбирать очередной виток событий вокруг украинского урегулирования, все чаще ловлю себя на мысли, что привычные схемы перестают работать.
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