С миру по нитке

Ну вот, а вы боялись что сбежавшая из Москвы примадонна, не найдёт себя на новом месте. Жильём она задолго до 2014 года в Израиле обзавелась, в 2022 году оставалось только прописку сменить и детей в школу отправить Рубрика «Учимся писать заголовки»: в моей любимой журналистской рубрике, сегодня явный фаворит зачем читать статью полностью, если в заголовке ее автор уместил практически все! А я и не подозревала, что у Рогозина такое хорошее чувство юмора ???? короче больше не требко))) Твоё лицо, когда тебе звонит Путин! «Польша открыта для размещения у себя американского ядерного оружия», заявил вице-премьер Качиньский.