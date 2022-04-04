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С миру по нитке

С миру по нитке

Ну вот, а вы боялись что сбежавшая из Москвы примадонна, не найдёт себя на новом месте.  Жильём она задолго до 2014 года в Израиле обзавелась, в 2022 году оставалось только прописку сменить и детей в школу отправить  Рубрика «Учимся писать заголовки»: в моей любимой журналистской рубрике, сегодня явный фаворит   зачем читать статью полностью, если в заголовке ее автор уместил практически все! А я и не подозревала, что у Рогозина такое хорошее чувство юмора ???? короче больше не требко))) Твоё лицо, когда тебе звонит  Путин! «Польша открыта для размещения у себя американского ядерного оружия», заявил вице-премьер Качиньский.

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