Первые бюллетени посчитаны: кто лидирует на выборах в Госдуму

Появились первые данные по голосованию за депутатов Госдумы. Как сообщает ЦИК РФ, после обработки 17,43 процентов протоколов УИК, 57,27 процента набирает «Единая Россия», ЛДПР – 9,3 процента, Партия прямой демократии – 0,34 процента, РЭП «Зеленые» – 0,95 процента, «Справедливая Россия» – 5,09 процента, партия «Родина» 0,62 процента, КПРФ – 13,93 процента, Партия пенсионеров – 2,01 процента, Коммунисты России – 0,89 процента, Новые люди – 7,95 процента.