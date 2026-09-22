Федор Лукьянов: Германия в кризисе, Украина без выборов, Россия задает "новую нормальность"

Главная тема осени — выборы в разных точках мира. Их классическую роль в интервью изданию Украина.ру переосмыслил Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".
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