НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

93 подписчика

Федор Лукьянов: Германия в кризисе, Украина без выборов, Россия задает "новую нормальность"

Федор Лукьянов: Германия в кризисе, Украина без выборов, Россия задает "новую нормальность"

Главная тема осени — выборы в разных точках мира. Их классическую роль в интервью изданию Украина.ру переосмыслил Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым