Роскачество: при выборе кондиционера изучите его мощность и энергоэффективность

При выборе кондиционера для квартиры следует учесть несколько важных факторов. Во-первых, мощность устройства должна соответствовать размеру помещения, а уровень шума внутреннего блока – не превышать 25-30 дБ.
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