Казахстанская авиакомпания может поменять название и дислокацию

Будущий новый владелец авиакомпании Qazaq Air — вьетнамский инвестор Sovico Group.Новый инвестор казахстанской авиакомпании Qazaq Air самостоятельно определит, следует ли изменить или сохранить прежнее название авиакомпании, а также выберет ее базовый аэропорт, который станет центром доставки грузов в страну.