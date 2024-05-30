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Царьград

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Казахстанская авиакомпания может поменять название и дислокацию

Казахстанская авиакомпания может поменять название и дислокацию

Будущий новый владелец авиакомпании Qazaq Air — вьетнамский инвестор Sovico Group.Новый инвестор казахстанской авиакомпании Qazaq Air самостоятельно определит, следует ли изменить или сохранить прежнее название авиакомпании, а также выберет ее базовый аэропорт, который станет центром доставки грузов в страну.

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