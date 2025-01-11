Страна и люди
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Страна и люди

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NYT: занимавшийся делами Трампа спецпрокурор уволился до инаугурации

NYT: занимавшийся делами Трампа спецпрокурор уволился до инаугурации

Специальный прокурор Минюста США Джек Смит, который вел два разбирательства в отношении избранного президента Дональда Трампа, покинул свой пост, пишет New York Times со ссылкой на юридический документ «Специальный прокурор завершил свою работу и представил свой окончательный конфиденциальный отчет 7 января 2025 года, а 10 января он покинул министерство», - приводит издание сноску в документе, поданном федеральному судье Эйлин Кэннон.

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