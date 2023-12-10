МИД КНДР: США подрывают мир, превращая Совбез ООН в "поле конфронтации"

ТАСС\Wang Fan/China News Service/VCG/China News Service США ведут на международной арене политику двойных стандартов и произвола, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в "площадку для конфронтации".
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