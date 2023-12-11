Готовится переворот? Зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты

У депутатов Верховной рады может быть информация о зреющем в стране бунте или военном мятеже. Так информацию о желании народных избранников сдать мандат прокомментировал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.