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Готовится переворот? Зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты

Готовится переворот? Зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты

У депутатов Верховной рады может быть информация о зреющем в стране бунте или военном мятеже. Так информацию о желании народных избранников сдать мандат прокомментировал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

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