Русский боец в полный рост один атаковал окоп с толпой боевиков ВСУ на границе (ВИДЕО)

Константин Самарин Ну и кому нужна эта бравада? Побеждает не тот, кто гибнет за Родину, а тот, кто остается жив.

Людмила Ковшова Константин, умник Вы наш, сидим на диванчике! Ну и сидим дальше, а в окопы слабо? Никакого морального права не имеете подобное писать. Подло и пошло! А воину низкий поклон за отвагу и честь! Храни его Всевышний! Он наша гордость и элита.