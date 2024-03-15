Российский военный в полный рост один атаковал окоп с толпой боевиков ВСУ на границе. Чтобы уничтожить нацистов, которые участвовали в попытке прорыва нашей границы в Белгородской области, наш солдат подошёл к окопу, где скрывались боевики, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим, сообщает военкор Евгений Поддубный.
Русский боец в полный рост один атаковал окоп с толпой боевиков ВСУ на границе (ВИДЕО)
Комментарии
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Константин Самарин
Ну и кому нужна эта бравада? Побеждает не тот, кто гибнет за Родину, а тот, кто остается жив.
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11 час.
Людмила Ковшова
Константин, умник Вы наш, сидим на диванчике! Ну и сидим дальше, а в окопы слабо? Никакого морального права не имеете подобное писать. Подло и пошло! А воину низкий поклон за отвагу и честь! Храни его Всевышний! Он наша гордость и элита.
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9 час.
Erl Schweizer
"Русский боец в полный рост один атаковал окоп с толпой боевиков ВСУ на границе (ВИДЕО)". Точно русский, не татарин, не чеченец, не бурят?
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25 мин.
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