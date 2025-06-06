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Царьград

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На Украине блэкаут: ВС России уничтожают критическую инфраструктуру. Видны мощнейшие столбы пламени

На Украине блэкаут: ВС России уничтожают критическую инфраструктуру. Видны мощнейшие столбы пламени

Mash: Армия России наносит удары по критической инфраструктуре Украины.Тяжелейшая ночь на Украине. Владимир Путин предупреждал: за удары по русским аэродромам обязательно последует ответ.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Видны откуда?
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