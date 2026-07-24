Пощечина от миллионерши: как Андрей Малахов узнал об измене невесты со стриптизером в Турции

Что может быть больнее, чем ждать любимую несколько часов у роскошного отеля в Турции, чтобы в итоге увидеть ее фотографии в объятиях другого на первой полосе газеты? Андрей Малахов, человек, который ежедневно выносит на публику чужие драмы, сам оказался в центре истории, достойной его же ток-шоу.