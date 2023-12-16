Продолжаем разбираться в тяжелых жизненных ситуациях вместе с психологом фото: Getty Images«Мы с мужем на грани развода после 5 лет брака.
«Свекровь убедила мужа, что нам рано заводить детей»
Комментарии
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М
Макс
Если мужчина не может самостоятельно принимать решения, то это уже диагноз! Пока - "мама сказала", потом будет - "мама так бы не сделала". Может проще его поменять на адеквата. Но и самой не надо быть размазней. Если женщина захотела - есть куча способов "случайно" залететь. А потом уже пусть они прыгают. Здесь просто свекрови так удобно и комфортно, а на невестку положить.
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