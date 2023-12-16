«Свекровь убедила мужа, что нам рано заводить детей»

М

Макс

Если мужчина не может самостоятельно принимать решения, то это уже диагноз! Пока - "мама сказала", потом будет - "мама так бы не сделала". Может проще его поменять на адеквата. Но и самой не надо быть размазней. Если женщина захотела - есть куча способов "случайно" залететь. А потом уже пусть они прыгают. Здесь просто свекрови так удобно и комфортно, а на невестку положить.