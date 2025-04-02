Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини

Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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