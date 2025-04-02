Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).