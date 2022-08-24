Газета «Культура»

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Худрук «Спасской башни»: военные музыканты из разных стран шлют слова поддержки фестивалю

Худрук «Спасской башни»: военные музыканты из разных стран шлют слова поддержки фестивалю

Военные музыканты направляют слова поддержки в адрес дирекции международного фестиваля «Спасская башня» в надежде на его скорое возрождение в широком международном масштабе, сообщил ТАСС художественный руководитель фестиваля Сергей Хлебников.

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