Дипломатия гнилых абрикосов: Армения для Европы оказалась «расходным материалом», и армянской диаспоре это сильно не нравится

Самое страшное, что наши ребята погибают за армению, когда идёт СВО, а в это время армянские мужики сидят на рынках или в кофейнях целыми днями.

Ю

Юрий Зубрин

Таких ушлепков с армянскими корнями полно по всем бывшим республикам СССР ,спрашивал одного в период войны в Нагорном Карабахе о том ,почему не воюет ,а сидит на Украине .Ответ один -не желаю и никакие аргументы их не убеждают ...