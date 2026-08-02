БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дипломатия гнилых абрикосов: Армения для Европы оказалась «расходным материалом», и армянской диаспоре это сильно не нравится

Дипломатия гнилых абрикосов: Армения для Европы оказалась «расходным материалом», и армянской диаспоре это сильно не нравится

Андрей Суздальцев: «Ереван затеял с Москвой и ЕС двойную торговую игру, которая сильно напоминает спекуляцию» Ирина Мишина Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Суздальцев Борис Шмелев В ЕС, похоже, уже начали предъявлять права собственности на Армению.

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Комментарии
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Maxim
Депортация, кто не проживал в РСФСР
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1 м.
ТБ
Татьяна Бутова
Самое страшное, что наши ребята погибают за армению,  когда идёт  СВО, а в это время армянские мужики сидят на рынках или в кофейнях целыми днями.
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Таких ушлепков с армянскими корнями полно по всем бывшим республикам СССР ,спрашивал одного в период войны в Нагорном Карабахе  о том ,почему не воюет ,а сидит на Украине .Ответ один -не желаю и никакие аргументы их не убеждают ...
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1 м.