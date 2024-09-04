«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей истории. Как рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов, в конце июля «IT-армия» Украины организовала серию DDoS-атак на финансовый сектор России.
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