Евгений Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ среди россиян

Форвард “Питтсбург Пингвинз” Евгений Малкин забросил 484-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поднялся на чистое второе место по голам среди всех россиян, обойдя Федорова, сообщает газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии