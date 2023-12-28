Евгений Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ среди россиян

Форвард “Питтсбург Пингвинз” Евгений Малкин забросил 484-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поднялся на чистое второе место по голам среди всех россиян, обойдя Федорова, сообщает газета.