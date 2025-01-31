«Известия»: Росстат закупил почти 400 тысяч ненужных планшетов за 9 млрд.руб

Росстат закупил почти 400 тысяч планшетов на 9,2 миллиарда рублей, но использовал лишь малую часть.Росстат за 10 лет закупил 392 тысячи планшетов на сумму 9,2 миллиарда рублей, при этом использовались в работе только 18 тысяч штук.