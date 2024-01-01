В Республике Алтай сотрудники МВД вместе с представителями других ведомств и представителями общественности, поздравили с Новым годом семью погибшего военнослужащего

В преддверии Нового года сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета МВД по Республике Алтай Сергеем Денчиком, руководителем Управления Федерального казначейства по Республике Алтай Галиной Завгородней, главой регионального исполкома Народного фронта в Республике Алтай Ольгой Матросовой, посетили семью военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.