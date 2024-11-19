Пхеньян поставил России более девяти миллионов снарядов – постпред Южной Кореи при ООН

Сотни северокорейских заводов загружены военными заказами из России. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Южной Кореи при организации Хван Чжун Гук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии