Конгрессмены призвали Байдена уведомить о возможных переговорах с РФ по Украине

Некоторые члены Конгресса США потребовали от американского президента Джо Байдена предоставить им информацию о стратегии Белого дома по Украине и о якобы возможных переговорах с Россией по завершению украинского конфликта, говорится в письме конгрессменов, адресованном главе государства.
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