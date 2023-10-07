Конгрессмены призвали Байдена уведомить о возможных переговорах с РФ по Украине

Некоторые члены Конгресса США потребовали от американского президента Джо Байдена предоставить им информацию о стратегии Белого дома по Украине и о якобы возможных переговорах с Россией по завершению украинского конфликта, говорится в письме конгрессменов, адресованном главе государства.