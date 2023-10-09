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В МИСИС создали систему для ускорения Face ID на любых смартфонах

В МИСИС создали систему для ускорения Face ID на любых смартфонах

Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСИС совместно со специалистами Национального исследовательского университета ВШЭ и Института искусственного интеллекта AIRI разработали систему, которая автоматически подбирает наиболее эффективные нейросети для сервисов распознавания лиц (Face ID), что ускоряет работу Face ID на смартфонах, планшетах и устройствах "умного" дома.

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