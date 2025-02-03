У виновника ДТП нет полиса? Страховую все равно обяжут заплатить

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, согласно которому, страховщик заплатит компенсацию, даже если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО.
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