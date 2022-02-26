Леброн Джеймс: «Вижу себя игроком «Лейкерс» до тех пор, пока могу продолжать играть»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время пресс-конференции заявил, что планирует надолго задержаться в клубе.

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