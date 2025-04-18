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Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов начнет выпуск нового навесного оборудования.

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов начнет выпуск нового навесного оборудования.

Выпуск нового навесного оборудования планируется освоить в 2025 году на входящем в состав ´МТЗ-Холдинга´ Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов, сообщает корпоративное издание ОАО ´МТЗ´ ´Трактор.

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