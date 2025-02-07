Сенсация от Росстата

Росстат дал оценку ВВП за 2025г. Рост – 4.1%. Выше, чем ожидалось (3.9%), но удивления не вызывает. А вот пересмотр данных за 2022-23гг тянет на сенсацию! Росстат проявил крайне несвойственную ему скромность, увеличив рост реального ВВП за 2022-23гг всего лишь на 0.